Кабмин одобрил предложения Минцифры об исключении справки о составе семьи из перечня документов, необходимых для оформления шести госуслуг.

Нововведение коснется следующих услуг:

назначения выплат в случае гибели, смерти, инвалидности или потери работоспособности военнослужащего;

оформление выплат за уход за ветеранами войны;

выплаты одноразового пособия в случае смерти, ранения, увольнения или инвалидности работника Госспецсвязи;

выплаты компенсации работникам службы гражданской защиты за аренду жилья;

продления или сокращения срока пребывания в Украине для иностранцев и лиц без гражданства;

получение военными жилья или компенсации за содержание собственной квартиры.

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— Мы продолжаем бороться с бюрократией. Сегодня полностью ликвидировали такой рудимент, как справка о составе семьи. Теперь нет никакой услуги, связанной с этим документом. Людям будет проще получать госуслуги, — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Обновления Дії

Министерство цифровой трансформации обновило мобильное приложение Дія и добавило ряд документов. Теперь у водителей появилась возможность распространить техпаспорт на авто на тех, кто пользуется транспортным средством.

Также в Дії 2.0 доступны свидетельство о рождении ребенка, справка внутренне перемещенного лица, индивидуальный налоговый номер.

В то же время Минцифры запустило шеринг цифрового документа, который позволяет поделиться его цифровой копией. Кроме того, в приложении есть возможность оплатить штраф за нарушение ПДД и долги исполнительных производств.

Обновили и услуги для бизнеса. Теперь открыть собственное дело как физическое лицо-предприниматель можно за 15 минут. А еще с сегодняшнего дня на портале Дія за 30 минут можно зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью.