В Одесской области уже продают новогодние сосны — какая цена

В Одесской области, в Савранском лесном хозяйстве, уже начали продажу сосен к Новому году. А в городе Кодыма высадили плантацию новогодних елок. Это молодые деревья, которые выращивают специально к зимнему празднику.

Работники лесного хозяйства рассказали, что в этом году высадили три тыс. саженцев.

Цены на сосны:

50 см — от 54 грн;

1-1,5 м — 90 грн;

1,5-2 м — 102 грн;

2-2,5 м — 114 грн.

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Елки во Франции стали предметом первой необходимости

Несмотря на пандемию коронавируса и усиление карантинных мероприятий во всем мире во Франции разрешили продажу елок. Новогодние деревья власти назвали предметом первой необходимости.

Глава Министерства сельского хозяйства заявил, что это очень важно для французских семей. Елки должны продавать на улице и открытых рынках.