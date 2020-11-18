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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Работаю дистанционно: мэр Кременчуга Малецкий заболел Covid-19

Получил положительный тест на коронавирус, поэтому находится на амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача, сообщил в соцсети мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

Сейчас, по его словам, очень напряженное время из-за подготовки первой сессии Кременчугского городского совета VIII созыва, однако пообещал, что она состоится.

— Знаю, что болеют еще несколько новоизбранных депутатов городского совета. Однако я работаю дистанционно и сделаю все, чтобы сессия состоялась в соответствии с законом в запланированную дату, — подчеркнул он.

Читайте: Председатель Одесской ОГА заболел коронавирусом

 

Доброго вечора, друзі!
Маю сьогодні не дуже приємну новину: отримав позитивний тест на COVID-19. Перебуваю на…

Опубликовано Віталій Малецький Среда, 18 ноября 2020 г.

Коронавирус у мэра Николаева

10 ноября действующий мэр Николаева Александр Сенкевич заболел коронавирусом.

Из-за заболевания глава города находится на самоизоляции.

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