Получил положительный тест на коронавирус, поэтому находится на амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача, сообщил в соцсети мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

Сейчас, по его словам, очень напряженное время из-за подготовки первой сессии Кременчугского городского совета VIII созыва, однако пообещал, что она состоится.

— Знаю, что болеют еще несколько новоизбранных депутатов городского совета. Однако я работаю дистанционно и сделаю все, чтобы сессия состоялась в соответствии с законом в запланированную дату, — подчеркнул он.

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