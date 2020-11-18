Коронавирус в Украине и мире не отступает. 18 ноября стало известно о более 200 тыс. новых случаях коронавируса среди жителей планеты. За весь период пандемии инфицировалось 55 562 616 человек, летальных исходов зарегистрировано 1 337 343.

Лидерами по количеству больных остаются США, Индия и Бразилия.

По состоянию на 18 ноября в Украине Covid-19 зафиксировали в 570 153 человек. За последние сутки положительные тесты получили еще 12 496 украинцев. 10 112 пациентов умерли в результате осложнений от болезни, за сутки зафиксировано 256 смертей.

Рекордное количество заражений за неделю

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за прошедшую неделю в мире диагностировали рекордное количество Covid-19. Заразилось более 4 млн человек — это самый высокий показатель за весь период пандемии.

Кроме того, зарегистрировали 59 699 летальных случаев. Наибольшее количество больных за неделю обнаружили в США — коронавирусом заразилось более 1 млн жителей. За последние 24 часа погибло более полутора тыс. пациентов.

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Франция по количеству заражений преодолела отметку в 2 млн. Однако в стране активно готовятся к Рождеству — елки объявили товаром первой необходимости.

Не улучшается ситуация и на Востоке. В Турции также усилили карантин — кафе и рестораны работают только на вынос. Школы переведут на дистанционное обучение, кинотеатры закрыли минимум до конца года. В выходные ввели комендантский час.

Из-за карантина начались протесты в Словакии. Накануне власти объявили о спаде заболеваемости, однако карантин не ослабили. Люди требуют отмены масочного режима и ограничений на собрания.

Китайская вакцина против коронавируса

В Китае завершили второй этап тестирования препарата от Covid-19. Вакцина проявила высокую эффективность и быструю иммунную реакцию. В испытаниях приняли участие 700 добровольцев.

Ситуация в столице Украины

18 ноября положительные тесты получили 1 213 киевлян, всего инфицировалось 53 855 жителей Киева. За последние сутки зафиксировано 23 летальных случая. За период пандемии погибло 1 013 киевлян.

При этом власти заявляют, что не будут вводить полный локдаун в Киеве. Советник мэра столицы Виталия Кличко Владимир Бондаренко сообщил об инициативе по контролю больных и контактных лиц с помощью приложения Дія.