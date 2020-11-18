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Факты / Украина / Общество
Андрій Жигайло |

Шмыгаль сообщил о закупке 6 млн экспресс-тестов для диагностики коронавируса

Украина закупит 6 млн экспресс-тестов. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд грн на их закупку.

Об этом на заседании Кабмина 18 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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— Тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи. Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования, — пояснил Шмыгаль.

Еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей.

— Дополнительные средства также будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей, — добавил он.

Рада отказалась смягчать карантин

Верховная Рада Украины не поддержала постановление №4381, согласно которой могли смягчить карантин выходного дня.

За соответствующее решение на заседании парламентом 17 ноября проголосовали 149 депутатов.

Источник: Кабмин

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