Шмыгаль сообщил о закупке 6 млн экспресс-тестов для диагностики коронавируса

Украина закупит 6 млн экспресс-тестов. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд грн на их закупку.
Об этом на заседании Кабмина 18 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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— Тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи. Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования, — пояснил Шмыгаль.
Еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей.
— Дополнительные средства также будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей, — добавил он.
Рада отказалась смягчать карантин
Верховная Рада Украины не поддержала постановление №4381, согласно которой могли смягчить карантин выходного дня.
За соответствующее решение на заседании парламентом 17 ноября проголосовали 149 депутатов.