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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Тест еще положительный, но чувствую себя хорошо: Зеленский о лечении Covid-19

Президент Украины Владимир Зеленский повторно получил, положительный ПЦР-тест на коронавирус. Несмотря на это глава государства уверяет, что чувствует себя хорошо, и ожидает выздоровления в ближайшее время.

Также Зеленский отметил, что температура тела снижается и вернулось обоняние.

— Мой повторный тест, к сожалению, пока что позитивный, но я продолжаю ежедневно работать. Это моя работа. И единственная разница, что я работаю не на Банковой, а на улице академика Заболотного.

Запахи уже сегодня вернулись. Силы возвращаются. Температура снижается. А желание вернуться к живой работе поднимается.

Зеленский выразил надежду, что следующее видео будет записывать уже не из больницы.

Читайте: Пребывание Зеленского в Феофании — как работает больница

Коронавирус у Зеленского

Уже почти неделю Владимир Зеленский находится в Феофании из-за заболевания коронавирусом.

Он записал обращение к украинцам, во время которого поблагодарил граждан за поддержку.

Другие новости о лечении Зеленского от коронавируса в Феофании читайте на Фактах ICTV.

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