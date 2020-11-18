С начала пандемии в сети появилось много слухов, что употребление чеснока и лука может защищать от инфицирования коронавирусом.
Доктор медицинских наук и врач-инфекционист Ольга Голубовская опровергла такие предположения.
— В этих продуктах содержатся природные фитонциды, которые гипотетически могут повлиять на концентрацию вируса. Но это не панацея. Они не влияют радикально на инфекционный процесс.
По ее словам, острая пища, в которую входит лук и чеснок, может положительно влиять на организм, в частности на сосуды.
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Врач рассказывает, что когда человек болеет Covid-19, именно иммунная система вызывает поражение легких. Поэтому нужно принимать необходимую дозу витаминов и сбалансировано питаться.
В частности Голубовская подчеркнула необходимость витамина D, ведь его не хватает многим.
По ее мнению, чеснок и лук благоприятно сказываются на здоровье, как и спорт, здоровая пища и правильный образ жизни.
Коронавирус в Украине
18 ноября стало известно о 12 496 новых случаях инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в Украине заболело 570 153 человек.
За последние сутки от осложнений умерло 256 пациентов, всего от Covid-19 зафиксировано 10 112 смертей.
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