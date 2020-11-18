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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

В Слуге народа объяснили провал голосования за смягчение карантина

Во Фракции Слуга народа объяснили, почему они не голосовали на заседании Верховной Рады 17 ноября за смягчение карантина выходного дня. Нардепы не увидели юридического смысла в постановлении против карантина.

Об этом рассказала заместитель главы президентской фракции Евгения Кравчук в комментарии одному из изданий. Она утверждает, что смягчать карантин может Кабинет министров, а не депутаты Верховной Рады.

— Только Кабмин сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, что уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами, — объяснила Кравчук.

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В Кабмин обратился Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, чтобы правительство обеспечило предприятия из сферы культуры, туризма и креативных индустрий компенсацию потерь.

В Раде не хватило голосов для смягчения карантина выходного дня

Верховная Рада Украины 17 ноября не поддержала постановление №4381, согласно которому могли смягчить карантин выходного дня. За документ проголосовали 149 депутатов.

Постановление предусматривало, что в течение трех дней после вступления в силу, Кабмин должен пересмотреть и смягчить ограничения, введенные в пределах карантина выходного дня.

Фото: Евгения Кравчук

Источник: РБК-Украина

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