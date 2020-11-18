Во Фракции Слуга народа объяснили, почему они не голосовали на заседании Верховной Рады 17 ноября за смягчение карантина выходного дня. Нардепы не увидели юридического смысла в постановлении против карантина.

Об этом рассказала заместитель главы президентской фракции Евгения Кравчук в комментарии одному из изданий. Она утверждает, что смягчать карантин может Кабинет министров, а не депутаты Верховной Рады.

— Только Кабмин сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, что уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами, — объяснила Кравчук.

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В Кабмин обратился Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, чтобы правительство обеспечило предприятия из сферы культуры, туризма и креативных индустрий компенсацию потерь.

В Раде не хватило голосов для смягчения карантина выходного дня

Верховная Рада Украины 17 ноября не поддержала постановление №4381, согласно которому могли смягчить карантин выходного дня. За документ проголосовали 149 депутатов.

Постановление предусматривало, что в течение трех дней после вступления в силу, Кабмин должен пересмотреть и смягчить ограничения, введенные в пределах карантина выходного дня.

Фото: Евгения Кравчук