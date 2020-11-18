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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

Украинцы при возвращении из-за границы не должны сдавать тест на коронавирус — Минздрав

Люди, которые являются гражданами Украины и возвращаются домой из-за границы, не обязаны сдавать тест на коронавирус в аэропорту. Украинцам устанавливают специальное приложение, с которым они могут в обычном режиме пройти тестирование и выйти из самоизоляции.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер. Он передал привет Одесском аэропорту, откуда люди пожаловались Минздраву на прохождение принудительных платных тестов. Такой случай произошел с моряками, которые вернулись из рейса.

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— У нас были обращения от наших граждан, которые возвращались из-за границы, в частности из рабочих командировок, с отдыха, их заставили сдать платный тест в аэропорту, — сказал Кучер.

Заместитель отметил, что платные тестирования делают намеренно, потому что аэропорт сотрудничает с конкретной лабораторией. Он добавил, что в Киеве таких случаев не было.

Больных Covid-19 будут лечить без подписанных деклараций

Больного коронавирусом пациента будут лечить даже если он не подписал декларацию с семейным врачом. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, декларацию можно будет подписать уже после выздоровления.

Фото: Dreamstime

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