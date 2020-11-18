Сейчас с коронавирусом столкнулась вся Украина, и органы власти не исключение. Кабинет министров и Офис президента работают большую часть времени онлайн.

Сейчас в секретариате трое министров болеют Covid-19, еще двое уже переболели. Также на изоляции в клинической больнице Феофания с 9 ноября находится президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью для Фактов ICTV министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов и заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказали о работе Кабмина и президента.

Как проходят заседания Кабмина

Кабинет министров проводит заседание в онлайн-формате. Украинцы могут наблюдать за ними на Youtube-трансляциях. Олег Немчинов утверждает, что проблем с заседаниями нет. Они используют две онлайн-платформы — WebEx и Cisco. Эти программы открыты для пользования, они не имеют защищенной связи, но сертифицированы.

Немчинов подтвердил безопасность соответствующих программ. Он отметил, что каждый министр или другой участник конференции имеет пароль, с которым он присоединяется к заседанию. Доступ они получают от секретариата.

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Министр также обьяснил процесс работы Кабмина.

— Во время заседания все находятся перед включенной камерой. Если кто-то хочет сказать речь, администратор предоставляет участнику возможность. Голосование онлайн происходит путем поднятия руки. В то же время, представители секретариата занимаются подсчетом голосов, — отметил Немчинов.

Также он утверждает, что Кабмин придерживается регламента. Работа правительства организована хорошо, потому что еще весной власть думала о дистанционной форме работы.

— Коронавирус отображается на работе сотрудников. Например, есть обращение от госслужащих. Они отказываются от командировок, которые находятся в красной зоне, — добавил министр.

Как работает президент и его офис

Кирилл Тимошенко утверждает, что после того, как Зеленский заболел коронавирусом, Офис президента изменил режим работы. Сейчас все совещания с Кабмином и другими учреждениями работают в онлайн-режиме.

Он отметил, что даже если работники офиса работают офлайн, они придерживаются всех карантинных мер. К тому же, постоянно проводились плановые тестирования, на одном из них у президента и обнаружили коронавирус.

Тимошенко отметил, что коммуникация с президентом и руководителем Офиса президента проходит при помощи защищенной связи онлайн.

— Госспецсвязь устанавливает специальное оборудование. Благодаря этому есть возможность подключать различные органы власти, различных сотрудников, у кого есть это оборудование. Президент со всеми может общаться в видеоформате, — говорит Тимошенко.

Он добавил, что в Феофании Зеленскому также установили спецсвязь. А если Зеленскому нужно подписать документы, то они передаются.

Covid-19 болеют 27 нардепов: Рада перешла в онлайн-режим работы

Сейчас 27 народных избранников болеют Covid-19, поэтому Верховная Рада перешла на режим работы онлайн. Депутаты внесли изменения в календарный план работы Рады.

Они перенесли запланированные заседания на период с 18 по 20 ноября. В эти дни нардепы смогут работать только в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, а также — в онлайн-режиме.