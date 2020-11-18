По состоянию на утро 18 ноября коронавирусом в Украине заболели еще 12 496 человек, от начала пандемии число инфицированных составляет 570 153. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.
Полностью преодолели болезнь 259 079 пациентов, за сутки их количество увеличилось еще на 8 096 людей. Госпитализировали 1 668 новых больных.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 10 112 больных, за сутки зафиксировали 256 новых летальных случаев.
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Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Киеве (1 213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.
Распространение коронавируса в регионах:
- Киев — 53 855 случаев;
- Винницкая область — 14 306 случаев;
- Волынская область — 19 648 случаев;
- Днепропетровская область — 23 900 случаев;
- Донецкая область — 18 257 случаев;
- Житомирская область — 23 988 случаев;
- Закарпатская область — 20 146 случаев;
- Запорожская область — 20 733 случая;
- Ивано-Франковская область — 29 542 случая;
- Киевская область — 26 561 случай;
- Кировоградская область — 3 818 случаев;
- Луганская область — 5 286 случаев;
- Львовская область — 38 577 случаев;
- Николаевская область — 13 394 случая;
- Одесская область — 34 806 случаев;
- Полтавская область — 16 418 случаев;
- Ровенская область — 25 904 случая;
- Сумская область — 19 514 случаев;
- Тернопольская область — 24 242 случая;
- Харьковская область — 49 067 случаев;
- Херсонская область — 7624 случая;
- Хмельницкая область — 23 952 случая;
- Черкасская область — 15 033 случая;
- Черновицкая область — 29 126 случаев;
- Черниговская область — 12 456 случаев.
17 ноября коронавирусом в Украине за сутки заболели 11 968 человек. Общее количество инфицированных составляло 557 657 больных.
От Covid-19 17 ноября умерли 159 человек, выздоровели за сутки 6 786 пациентов.
Больше всего случаев обнаружили в Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761) и Черкасской (755) областях.