По состоянию на утро 18 ноября коронавирусом в Украине заболели еще 12 496 человек, от начала пандемии число инфицированных составляет 570 153. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.

Полностью преодолели болезнь 259 079 пациентов, за сутки их количество увеличилось еще на 8 096 людей. Госпитализировали 1 668 новых больных.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 10 112 больных, за сутки зафиксировали 256 новых летальных случаев.

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Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Киеве (1 213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

Распространение коронавируса в регионах:

Киев — 53 855 случаев;

Винницкая область — 14 306 случаев;

Волынская область — 19 648 случаев;

Днепропетровская область — 23 900 случаев;

Донецкая область — 18 257 случаев;

Житомирская область — 23 988 случаев;

Закарпатская область — 20 146 случаев;

Запорожская область — 20 733 случая;

Ивано-Франковская область — 29 542 случая;

Киевская область — 26 561 случай;

Кировоградская область — 3 818 случаев;

Луганская область — 5 286 случаев;

Львовская область — 38 577 случаев;

Николаевская область — 13 394 случая;

Одесская область — 34 806 случаев;

Полтавская область — 16 418 случаев;

Ровенская область — 25 904 случая;

Сумская область — 19 514 случаев;

Тернопольская область — 24 242 случая;

Харьковская область — 49 067 случаев;

Херсонская область — 7624 случая;

Хмельницкая область — 23 952 случая;

Черкасская область — 15 033 случая;

Черновицкая область — 29 126 случаев;

Черниговская область — 12 456 случаев.

17 ноября коронавирусом в Украине за сутки заболели 11 968 человек. Общее количество инфицированных составляло 557 657 больных.

От Covid-19 17 ноября умерли 159 человек, выздоровели за сутки 6 786 пациентов.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761) и Черкасской (755) областях.