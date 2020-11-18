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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

За сутки 12 496 новых случаев: ситуация с распространением Covid-19 в Украине остается сложной

По состоянию на утро 18 ноября коронавирусом в Украине заболели еще 12 496 человек, от начала пандемии число инфицированных составляет 570 153. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.

Полностью преодолели болезнь 259 079 пациентов, за сутки их количество увеличилось еще на 8 096 людей. Госпитализировали 1 668 новых больных.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 10 112 больных, за сутки зафиксировали 256 новых летальных случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Киеве (1 213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

Распространение коронавируса в регионах:

  • Киев — 53 855 случаев;
  • Винницкая область — 14 306 случаев;
  • Волынская область — 19 648 случаев;
  • Днепропетровская область — 23 900 случаев;
  • Донецкая область — 18 257 случаев;
  • Житомирская область — 23 988 случаев;
  • Закарпатская область — 20 146 случаев;
  • Запорожская область — 20 733 случая;
  • Ивано-Франковская область — 29 542 случая;
  • Киевская область — 26 561 случай;
  • Кировоградская область — 3 818 случаев;
  • Луганская область — 5 286 случаев;
  • Львовская область — 38 577 случаев;
  • Николаевская область — 13 394 случая;
  • Одесская область — 34 806 случаев;
  • Полтавская область — 16 418 случаев;
  • Ровенская область — 25 904 случая;
  • Сумская область — 19 514 случаев;
  • Тернопольская область — 24 242 случая;
  • Харьковская область — 49 067 случаев;
  • Херсонская область — 7624 случая;
  • Хмельницкая область — 23 952 случая;
  • Черкасская область — 15 033 случая;
  • Черновицкая область — 29 126 случаев;
  • Черниговская область — 12 456 случаев.

17 ноября коронавирусом в Украине за сутки заболели 11 968 человек. Общее количество инфицированных составляло 557 657 больных.

От Covid-19 17 ноября умерли 159 человек, выздоровели за сутки 6 786 пациентов.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761) и Черкасской (755) областях.

Фото: Dreamstime

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