Закон один для всех: Зеленский об увольнении Наумова

Начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова уволили. Это произошло после того, как журналисты обнаружили, что загородный клуб отдыха, который принадлежит сыну Наумова, работал несмотря на карантин выходного дня.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Некоторые считают, что решение правительства можно не выполнять. Я также смотрел сюжет о работе заведения сына одного из начальников полиции. Уже сегодня был уволен. Закон в стране должно быть и будет один для всех, особенно это касается стражей порядка.

О каком нарушении карантина говорится

Накануне журналисты Bihus.Info выяснили, что элитный клуб отдыха NAVY нарушал карантин выходного дня.

По требованию журналистов, в заведение приехала полиция, но никто не проверил его на предмет нарушений. А расследователям сказали, что “людей в помещении нет”.

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Карантин выходного дня

В Украине ввели карантин выходного дня, который начал действовать с 14 ноября.

Накануне представители местной власти и бизнеса заявляли, что не будут выполнять постановление Кабмина. С ними решили бороться штрафами.

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