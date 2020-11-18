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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Задержание и сопротивление: в полиции поддерживают использование шокеров

В Нацполиции Украины выступают за более широкое использование сотрудниками электрошокеров.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

— Преимущество этого спецсредства в том, что полицейский на безопасном расстоянии может обезвредить злоумышленника с наименее травматичными для него последствиями. Дальность выстрела достигает 7,5 метров, а скорость — 55 метров в секунду, — уточнил Игорь Клименко.

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Электрошокер предлагают использовать во время задержания лиц, которые угрожают оружием или другими опасными предметами жизням и здоровью окружающих, пытаются убежать из-под стражи и оказывают вооруженное сопротивление, убегают после совершения тяжкого преступления.

В то же время спецсредство нельзя будет использовать в отношении несовершеннолетних, беременных, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.

Для таких нововведений необходимы изменения в стране на законодательном уровне.

Электрошокеры для Нацполиции

В сентябре 2020 года стало известно, что Национальная полиция Украины приняла на вооружение электрошокеры.

Правоохранители должны были начать использовать первые 200 единиц TASER X2 в период с сентября по октябрь.

Больше новостей о работе Нацполиции Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: Нацполиция

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