Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Офисом президента начнут работу над модерированием введения кассовых аппаратов для ФЛП, поскольку предприниматели не могут получить четкого разъяснения на вопросы, которые их интересуют об обязательном их введении.

— Парламент, по нашему мнению, должен найти решение, которое учтет интересы государства и всех налогоплательщиков, протестующих, которые требуют отсрочки применения норм о кассовых аппаратах. Этот конфликт явно затянулся и переходит из сферы экономического диалога в сферу спекулятивной политики, — сказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

По его словам, Зеленский решил частично взять на себя модерацию этой темы.

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Подоляк сообщил, что президент хочет получить аргументы всех сторон и более глубоко изучить проблему. Поэтому он принял решение провести совещание и получить основательные комментарии.

Также советник руководителя ОП отметил, что модерацией темы будет занимается руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Закон о кассовых аппаратах для ФЛП

17 литопада Верховная Рада Украины отказалась отсрочить на год обязательное применение кассовых аппаратов для предпринимателей по предложению законопроекта №4313-Д.

Согласно проекту закона, предлагается оставить обязательное введение кассовых аппаратов с января 2021 для интернет-магазинов, аптек, торговли ювелирными изделиями, секонд-хендов, ресторанов и кафе, турагентств и туроператоров, гостиниц и заведений временного размещения, для торговли текстилем (кроме торговли за наличные на рынках), продажи деталей к автотранспортных средств.