19 ноября коронавирус подтвердили еще у 13 357 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 583 510. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.
Полностью преодолели болезнь и выздоровели 266 479 украинцев, за сутки их количество увеличилось еще на 7 400 людей. Госпитализировали за сутки 1 531 пациента.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 10 369 больных, за сутки зафиксировали 257 новых летальных случаев.
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Наибольшее количество случаев за сутки зарегистрировали в Киеве (1 348), Днепропетровской (1 128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.
Распространение коронавируса в регионах:
- Киев — 55 203 случая;
- Винницкая область — 14 532 случая;
- Волынская область — 20 150 случаев;
- Днепропетровская область — 25 028 случаев;
- Донецкая область — 18 790 случаев;
- Житомирская область — 24 542 случая;
- Закарпатская область — 20 463 случая;
- Запорожская область — 21 481 случай;
- Ивано-Франковская область — 30 091 случай;
- Киевская область — 27 347 случаев;
- Кировоградская область — 3 931 случай;
- Луганская область — 5 385 случаев;
- Львовская область — 39 229 случаев;
- Николаевская область — 13 769 случаев;
- Одесская область — 35 440 случаев;
- Полтавская область — 16 935 случаев;
- Ровенская область — 26 442 случая;
- Сумская область — 20 124 случая;
- Тернопольская область — 24 552 случая;
- Харьковская область — 49 618 случаев;
- Херсонская область — 7 946 случаев;
- Хмельницкая область — 24 485 случаев;
- Черкасская область — 15 759 случаев;
- Черновицкая область — 29 612 случаев;
- Черниговская область — 12 656 случаев.
Для сравнения, 18 ноября коронавирусом в Украине за сутки заболели 12 496 человек. Общее количество инфицированных составляло 570 153 больных.
От Covid-19 18 ноября умерли 256 человек, выздоровели за сутки 8 096 больных.
Больше всего случаев обнаружили в Киеве (1 213), Днепропетровской (1 023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.