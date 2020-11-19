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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

13 357 случаев за сутки: в Украине очередной антирекорд Covid-19

19 ноября коронавирус подтвердили еще у 13 357 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 583 510. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.

Полностью преодолели болезнь и выздоровели 266 479 украинцев, за сутки их количество увеличилось еще на 7 400 людей. Госпитализировали за сутки 1 531 пациента.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 10 369 больных, за сутки зафиксировали 257 новых летальных случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Наибольшее количество случаев за сутки зарегистрировали в Киеве (1 348), Днепропетровской (1 128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

Распространение коронавируса в регионах:

  • Киев — 55 203 случая;
  • Винницкая область — 14 532 случая;
  • Волынская область — 20 150 случаев;
  • Днепропетровская область — 25 028 случаев;
  • Донецкая область — 18 790 случаев;
  • Житомирская область — 24 542 случая;
  • Закарпатская область — 20 463 случая;
  • Запорожская область — 21 481 случай;
  • Ивано-Франковская область — 30 091 случай;
  • Киевская область — 27 347 случаев;
  • Кировоградская область — 3 931 случай;
  • Луганская область — 5 385 случаев;
  • Львовская область — 39 229 случаев;
  • Николаевская область — 13 769 случаев;
  • Одесская область — 35 440 случаев;
  • Полтавская область — 16 935 случаев;
  • Ровенская область — 26 442 случая;
  • Сумская область — 20 124 случая;
  • Тернопольская область — 24 552 случая;
  • Харьковская область — 49 618 случаев;
  • Херсонская область — 7 946 случаев;
  • Хмельницкая область — 24 485 случаев;
  • Черкасская область — 15 759 случаев;
  • Черновицкая область — 29 612 случаев;
  • Черниговская область — 12 656 случаев.

коронавірус в україні 19 листопада

Для сравнения, 18 ноября коронавирусом в Украине за сутки заболели 12 496 человек. Общее количество инфицированных составляло 570 153 больных.

От Covid-19 18 ноября умерли 256 человек, выздоровели за сутки 8 096 больных.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве (1 213), Днепропетровской (1 023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

Фото: Dreamstime

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