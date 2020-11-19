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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Из-за необходимости полноценной работы: Ермак назвал вынужденным пребывание в Феофании

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак вынужденно находится на самоизоляции и лечении от коронавируса в больнице Феофания, поскольку дома невозмо обеспечить защищенность связи, которая необходима для работы.

— Именно необходимость полноценной работы каждый день, проведение защищенных видеоконференций, звонков и т.д. были главными причинами относительно Феофании. Самоизоляцию и медицинский уход я планировал организовать дома, но необходимый уровень защищенности связи в жилом доме обеспечить невозможно, — объяснил Ермак в Facebook.

Руководитель Офиса добавил, что из заметных симптомов Covid-19 у него была повышенная температура, кашель, боль в горле и груди.

Читайте: У президента есть спецкабинет в Феофании: как Зеленский и Ермак работают на самоизоляции

Андрей Ермак заверил, что сейчас чувствует себя уже значительно лучше и надеется уже в скором времени получить отрицательный тест на Covid-19.

О коронавирусе у Андрея Ермака стало известно 9 ноября. Тогда же положительный тест получил и президент Владимир Зеленский.

Оба пошли на самоизоляцию и сейчас находятся в больнице Феофания.

Между тем Офис президента изменил режим работы. Сейчас все совещания с Кабмином и другими учреждениями проходят в онлайн-режиме.

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