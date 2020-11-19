Приоритетом стратегического развития Украины должна стать креативная экономика. Для этого в стране есть все необходимое.

Такое мнение во время международного форума Креативная Украина выразил президент Владимир Зеленский.

— Креативная экономика должна стать приоритетом стратегического развития Украины. Для этого у нас есть талантливые люди, уникальный культурный ресурс и наследие. Сейчас креативные индустрии напоминают птицу феникса, который восстает из пепла обновленным, молодым, сильным и адаптированным к новой жизни.

Также президент заверил, что государство сделает все, чтобы новая реальность для креативных индустрий была комфортной, а условия — максимально благоприятными.

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Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что креативная экономика еще никогда не была так актуальна, как сейчас.

Ведь фундаметом такой экономики, по словам главы государства, является понимание использования ресурсов, умение капитализировать талант, интеллект, мастерство и продавать всей планете актуальные решения как в культуре, так и в медицине.

Сам Владимир Зеленский из-за коронавируса не смог лично присутствовать на форуме. Но у участников мероприятия будет возможность обменяться опытом, пообщаться с международными экспертами и понять, как адаптироваться к реалиям, вызванных пандемией Covid-19.