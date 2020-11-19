19 ноября НБУ установил курс доллара в Украине на уровне 28,13 грн/$1. Американская валюта прибавила в цене, днем ранее один доллар стоил 28,106 грн/$1.

Курс евро немного упал, однако изменения незначительны: 19 ноября он стоит 33,3608 грн/€1, 18 числа цена была 33,3964 грн/€1.

Польский злотый и российский рубль немного подорожали.

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Курс валют от НБУ на 19 ноября:

$1 — 28,13 грн;

€1 — 33,3608 грн;

1 польский злотый — 7,4611 грн;

10 российских рублей — 3,6996 грн.

Курс доллара в Украине в ноябре

Из-за пандемии коронавируса и выборов в США в Украине возможно колебание курса доллара.

Однако эти изменения будут незначительными, стоимость иностранной валюты не превысит 29 грн.

Каким будет курс доллара в Украине в ноябре, читайте на Фактах ICTV.