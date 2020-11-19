Гетманцев обнародовал постановление о своем увольнении

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, депутат Слуги народа Даниил Гетманцев обнародовал постановление о своем отзыве с должности.

— Решил подать альтернативный проект постановления об увольнении. Мне кажется, мотивировал более обоснованно, — сообщил парламентарий.

Депутат объясняет, что не может работать над выведением экономики из тени в тот момент, когда отдельные политические группы блокируют эту работу.

— Поскольку продолжение моей деятельности по разработке проектов законов по вопросам налогообложения имеет целью прекратить незаконные схемы по уклонению от налогообложения и нанести вред от этого многим важным людям и поэтому делает невозможным выполнение моих обязанностей, — говорится в постановлении.

Также он добавил, что традиция уклонения от налогообложения уходит корнями в седую древность, и не нашему поколению эту традицию ломать.

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Закон о кассовых аппаратах для ФЛП

17 литопада Верховная Рада Украины отказалась отсрочить на год обязательное применение кассовых аппаратов для предпринимателей по предложению законопроекта №4313-Д.

Согласно проекту закона, предлагается оставить обязательное введение кассовых аппаратов с января 2021 для интернет-магазинов, аптек, торговли ювелирными изделиями, секонд-хендов, ресторанов и кафе, турагентств и туроператоров, гостиниц и заведений временного размещения, для торговли текстилем (кроме торговли за наличные на рынках), продажи деталей к автотранспортных средств.