Министерство цифровой трансформации создает цифровые решения, которые помогут стране в борьбе с Covid-19.

По словам главы министерства Михаила Федорова, онлайн-сервисы и услуги стали особенно актуальными во время пандемии.

Над чем сейчас работает правительство:

Цифровизация и централизация сбора информации по фактам и подозрениям о случаях инфекционных заболеваний.

Зачем? Для получения полной информации о возможных случаях Covid-19 в Украине.

— Мы сможем быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупку лекарств, — отметил министр.

Чатбот для координации госпитализации и открытый дашборд свободных мест.

Это позволит упростить процесс оперативной госпитализации пациентов с коронавирусом.

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Совершенствование функционала приложения Дома.

Запуск электронного рецепта на лекарства и расширение программы Доступные лекарства.

Введение электронного направления на ПЦР-тестирование.

Это позволит отслеживать очереди в режиме реального времени.

Кроме этого, чтобы сделать сервисы максимально полезными и доступными каждому украинцу, вместе с операторами и органами власти Минцифры покрывает Украину скоростным интернетом.

5G в Украине

5G-интернет может появиться в Украине до конца 2021 года. По словам Федорова, это еще один шаг к наращиванию цифрового лидерства Украины в мире.

5G — это пятое поколение мобильных беспроводных коммуникаций, обещает три основных преимущества — более высокую скорость, большую пропускную способность и меньшую задержку.