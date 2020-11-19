Министерство цифровой трансформации создает цифровые решения, которые помогут стране в борьбе с Covid-19.
По словам главы министерства Михаила Федорова, онлайн-сервисы и услуги стали особенно актуальными во время пандемии.
Над чем сейчас работает правительство:
Цифровизация и централизация сбора информации по фактам и подозрениям о случаях инфекционных заболеваний.
Зачем? Для получения полной информации о возможных случаях Covid-19 в Украине.
— Мы сможем быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупку лекарств, — отметил министр.
- Чатбот для координации госпитализации и открытый дашборд свободных мест.
Это позволит упростить процесс оперативной госпитализации пациентов с коронавирусом.
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- Совершенствование функционала приложения Дома.
- Запуск электронного рецепта на лекарства и расширение программы Доступные лекарства.
- Введение электронного направления на ПЦР-тестирование.
Это позволит отслеживать очереди в режиме реального времени.
Кроме этого, чтобы сделать сервисы максимально полезными и доступными каждому украинцу, вместе с операторами и органами власти Минцифры покрывает Украину скоростным интернетом.
5G в Украине
5G-интернет может появиться в Украине до конца 2021 года. По словам Федорова, это еще один шаг к наращиванию цифрового лидерства Украины в мире.
5G — это пятое поколение мобильных беспроводных коммуникаций, обещает три основных преимущества — более высокую скорость, большую пропускную способность и меньшую задержку.