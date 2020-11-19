Наденьте эти чертовы маски! Тодуров призвал избегать транспорта и метро

Многие больные коронавирусом украинцы молодого возраста находятся в больницах в критическом состоянии. Из-за этого наблюдается сложная ситуация с местами для пациентов в медучреждениях.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил директор Института сердца Борис Тодуров.

— У нас очень много молодых пациентов, находящихся в критическом состоянии. Среди этих молодых пациентов несколько умерли в стенах нашей клиники, где суперспециалисты. Если вы заболеете и у вас будут осложнения, вас некуда будет положить. Это уже не шутки.

Читайте: Готовы увеличить количество в два раза — Зеленский о койках для больных Covid-19

Тодуров также призвал украинцев соблюдать карантин, носить маски, избегать метро, транспорта и больших скоплений людей.

Не подвергайте себя дополнительному риску, наденьте эти чертовы маски, если вы выходите на улицу. Мойте руки, не ходите в какие-либо общественные места, вы подвергаете себя смертельному риску, — добавил он.

Между тем, ситуация с Covid-19 не улучшается. Статистика коронавируса 19 ноября свидетельствует о 13 357 новых случаях, что является очередным антирекордом. Общее количество инфицированных составляет 583 510.

С начала пандемии выздоровели 266 479 украинцев, умерли — 10 369 больных.