По инициативе Украины 19 ноября в режиме онлайн состоялось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы в Трехсторонний контактной группе.

Однако переговоры политической подгруппы и по безопасности заблокировала российска сторона.

В то же время благодаря твердой позиции Украины удалось согласовать новые технические детали относительно разблокирования РФ работы КПВВ Золотое и Счастье.

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— К сожалению, несмотря на предложение украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и ФРГ, провести заседание политической подгруппы и по безопасности российская сторона отказались, – говорится в сообщении.

Очередное заседание ТКГ состоится 24-25 ноября.

Предложение Украины в ТКГ

Украинская сторона в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен удерживаемыми до 24 декабря этого года, а именно к Рождеству.

Однако пока РФ блокирует рассмотрение этого вопроса.