Российскому актеру Гребенщикову запретили въезд в Украину

Российскому актеру Кириллу Гребенщикову запретили въезд в Украину. Ограничение будет действовать в течение трех лет.

Дело в том, что в прошлом году актер посещал Крым, а это противоречит условиям пересечения украинской границы.

19 ноября Гребенщиков прибыл в Украину для съемок на телевидении. Однако сотрудники Государственной пограничной службы отказали ему во въезде.

Гражданину Российской Федерации пришлось вернуться домой через Беларусь. Актер известен благодаря фильмам Доярка из Хацапетовки 3, Тест на беременность, Анна Каренина. История Вронского и так далее.

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Корчевников не сможет посещать Украину

Российский ведущий, журналист и актер Борис Корчевников в октябре приехал в Киев. В СМИ предполагают, что он снимался в фильме Оксаны Марченко — жены пророссийского политика Виктора Медведчука.

Ведущий неоднократно посещал территорию Крыма и публично называл его русским. Поэтому Корчевникову запретили въезд на три года.

Фото: Кирилл Гребенщиков