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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Богданова |

Что вместо антибиотиков: Комаровский рассказал, как лечить Covid-19

Многие медики утверждают, что антибиотики не следует применять при лечении коронавируса. Украинский врач и автор книг о здоровье Евгений Комаровский рассказал, чем можно лечить вирусную инфекцию.

По его словам, применение препаратов с содержанием антибиотиков только увеличивает вероятность осложнений. Сейчас средства, которое могло бы побороть коронавирус, не существует.

В таком случае человеку нужно помагать организму самостоятельно справиться с болезнью. Врач советует соблюдать такие правила:

  • не допускать дефицита кислорода;
  • контролировать влажность и температуру воздуха в комнате, постоянно ее проветривать;
  • поддерживать водный баланс;
  • если тяжело дышать, сразу обращаться к врачу.

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— Наши предки прекрасно жили без антибиотиков и дожили до нашего времени благодаря иммунитету. Иммунная система человека может самостоятельно справиться с большинством вирусных и бактериальных инфекций.

Лечить — не значит принимать лекарства, а создать оптимальные условия. Поэтому прекратите ставить эксперименты и придумывать никому не нужные препараты.

Почему не стоит употреблять антибиотики: объяснение ВОЗ

Специалисты Всемирной организации здравоохранения сообщили, что применение антибиотиков для профилактики коронавируса может иметь негативные последствия.

Человеческий организм привыкает к таким препаратам, а затем, когда появится реальная необходимость, они просто не помогут.

Фото: скриншот

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