Что вместо антибиотиков: Комаровский рассказал, как лечить Covid-19

Многие медики утверждают, что антибиотики не следует применять при лечении коронавируса. Украинский врач и автор книг о здоровье Евгений Комаровский рассказал, чем можно лечить вирусную инфекцию.
По его словам, применение препаратов с содержанием антибиотиков только увеличивает вероятность осложнений. Сейчас средства, которое могло бы побороть коронавирус, не существует.
В таком случае человеку нужно помагать организму самостоятельно справиться с болезнью. Врач советует соблюдать такие правила:
- не допускать дефицита кислорода;
- контролировать влажность и температуру воздуха в комнате, постоянно ее проветривать;
- поддерживать водный баланс;
- если тяжело дышать, сразу обращаться к врачу.
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— Наши предки прекрасно жили без антибиотиков и дожили до нашего времени благодаря иммунитету. Иммунная система человека может самостоятельно справиться с большинством вирусных и бактериальных инфекций.
Лечить — не значит принимать лекарства, а создать оптимальные условия. Поэтому прекратите ставить эксперименты и придумывать никому не нужные препараты.
Почему не стоит употреблять антибиотики: объяснение ВОЗ
Специалисты Всемирной организации здравоохранения сообщили, что применение антибиотиков для профилактики коронавируса может иметь негативные последствия.
Человеческий организм привыкает к таким препаратам, а затем, когда появится реальная необходимость, они просто не помогут.
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