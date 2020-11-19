Что вместо антибиотиков: Комаровский рассказал, как лечить Covid-19

Многие медики утверждают, что антибиотики не следует применять при лечении коронавируса. Украинский врач и автор книг о здоровье Евгений Комаровский рассказал, чем можно лечить вирусную инфекцию.

По его словам, применение препаратов с содержанием антибиотиков только увеличивает вероятность осложнений. Сейчас средства, которое могло бы побороть коронавирус, не существует.

В таком случае человеку нужно помагать организму самостоятельно справиться с болезнью. Врач советует соблюдать такие правила:

не допускать дефицита кислорода;

контролировать влажность и температуру воздуха в комнате, постоянно ее проветривать;

поддерживать водный баланс;

если тяжело дышать, сразу обращаться к врачу.

Читайте: Что не так с карантином выходного дня в Украине — Комаровский назвал главный недостаток

— Наши предки прекрасно жили без антибиотиков и дожили до нашего времени благодаря иммунитету. Иммунная система человека может самостоятельно справиться с большинством вирусных и бактериальных инфекций. Лечить — не значит принимать лекарства, а создать оптимальные условия. Поэтому прекратите ставить эксперименты и придумывать никому не нужные препараты.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Почему не стоит употреблять антибиотики: объяснение ВОЗ

Специалисты Всемирной организации здравоохранения сообщили, что применение антибиотиков для профилактики коронавируса может иметь негативные последствия.

Человеческий организм привыкает к таким препаратам, а затем, когда появится реальная необходимость, они просто не помогут.

Фото: скриншот