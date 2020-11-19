16 ноября состоялась третья встреча Клуба устойчивого развития Союза украинских предпринимателей под эгидой Генерального договора ООН в Украине. На этот раз говорили о Цели устойчивого развития №9 — инновации в инфраструктуре.

Руководитель Клуба Елена Зубарева отметила, что эта тема актуальна для всего мира, ведь экономический рост, социальное развитие, меры по защите климата напрямую зависят от развития промышленности и инноваций.

— В мире примерно 1-1,15 млрд человек не имеют доступа к телефонной связи, 2,5 млрд — доступа к санитарии, 800 млн — доступа к водным ресурсам. В развивающихся странах, только 30% сельскохозяйственной продукции подвергается промышленной переработке. Поэтому инновационные решения крайне необходимы для достижения баланса и гармонизации общества, — рассказала руководитель Клуба.

Также она отметила, что Всемирный экономический форум недавно представил топ-10 новейших технологий 2020:

Микроиглы. Способны безболезненно проникать в кожу и делать инъекции;

Фотокатолизаторы. Солнечная энергия, которая превращает углекислый газ в общие материалы;

Виртуальный пациент — замена людей симуляторами для проведения клинических исследований;

Пространственные вычисления — новый шаг в дополненной реальности;

Цифровая медицина — приложения, которые диагностируют и лечат то, что нас беспокоит;

Электрический авиадвигатель — прорыв для всех нас. Экономия выбросов СО2;

Цемент с низким содержанием углерода;

Квантовое зондирование;

Зеленый водород — безуглеродная энергия;

Полный геном синтез — клеточная инженерия нового уровня.

— Это поможет человечеству решить главную задачу — создать благоприятные условия для жизни человека, не причиняя вреда окружающей среде, — отмечает Елена Зубарева.

Спикерами Клуба стали эксперты, которые с помощью инновационных технологий меняют целую отрасль, минимизируя воздействие на окружающую среду и пользование природными ресурсами.

Генеральный директор компании Экопан Ольга Романенко рассказала об инновациях в строительстве как залог экологического и безопасного будущего.

— Современные здания способны производить энергию больше, чем им необходимо для функционирования. Это значительно снижает затраты и сохраняет природные ресурсы. В Украине такие сооружения уже есть. Их пока единицы, но по примеру Европы мы тоже перейдем на энергоэффективные здания. Наличие всего необходимого в доме качества жизни человека, гармония и баланс с окружающей средой — основной вектор нашего развития.

Совладелец компании Dron.ua Валерий Яковенко убежден, что новые технологии в бизнесе не просто экономически выгоднее — они помогают экономить ресурсы, положительно влияют на качество работы смежных отраслей, создают новые условия труда для персонала и помогают создавать целый пласт новых специальностей.

Замечательным примером является технология дронов-опрыскивателей, которая является следующим шагом в эволюции инструментов для обработки сельскохозяйственных площадей.

Уже сейчас совокупно в мире дронами обработано более 40 млн га, что позволило сэкономить более 20 тыс. тонн пестицидов, помогая создавать более органическую продукцию. Кроме этого, дроны позволили сэкономить более 8 млн тонн воды, которая становится ценным ресурсом для каждого агрария.

— Инновационные технологии — это основа современного ответственного бизнеса, — говорит спикер.

Руководитель отдела по связям с общественностью YASNO Антон Ковалишин рассказал о том, как энергоэффективные проекты способствуют достижению Целей устойчивого развития.

— Внедряя энергоэффективный проект на предприятии, в государственном учреждении или жилом секторе — мы одновременно способствуем улучшению экологии, внедрению инноваций, создаем здоровую и безопасную среду в помещениях, обеспечиваем чистую энергию, модернизируем инфраструктуру, помогаем городам быть более устойчивыми, а также развиваем культуру ответственного потребления и производства. Энергоэффективность и энергосбережение также позволяют уменьшать энергетическую бедность, делая энергию более доступной благодаря ее рациональному использованию. Внедряя энергоэффективный проект, мы одновременно способствуем достижению 9 из 17 целей.

Эксперт также поделился результатами внедрения 86 энергоэффективных проектов, которые энергосервисная компания YASNO Efficiency профинансировала и выполнила “под ключ”, достигнув экономии от 30 до 90% на промышленных предприятиях и объектах соцсферы (школах, садиках, больницах).

Клиенты компании в год экономят 346 млн грн расходов на энергоресурсы, 175 млн кВт/ч электроэнергии и 1,1 млн м³ природного газа, что эквивалентно сокращению выбросов СО2 на 160 тыс. тонн в год.

Источник: СУП