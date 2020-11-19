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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

В KSE прогнозируют до 33 тыс. смертей от Covid-19 в Украине до конца года

Несмотря на введение в Украине дополнительных ограничительных мер, в частности карантина выходного дня, в стране до конца 2020 года от коронавируса может умереть от 17 до 33 тыс. человек.

В Киевской школе экономики (KSE) смоделировали три сценария развития событий:

  • зеленый — прогнозируется 17 тыс. смертей, этот сценарий наиболее оптимистичный, для его реализации необходимо мгновенное введение полного локдауна;
  • желтый — 26 тыс. смертей, он возможен при условии, если сработает карантин выходного дня;
  • черный — 33 тыс. смертей, такое количество смертей будет, если введение карантина не даст результата.

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В то же время, согласно прогнозу, максимальная нагрузка на больницы возможна уже в декабре 2020 года.

Смертность от коронавируса в Украине

По статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 19 ноября болезнь унесла жизни 10 369 украинцев.

За сутки — 257 новых летальных случаев.

Показатель суточного прироста вырос по сравнению с началом пандемии.

Источник: KSE

Фото: Pixabay

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