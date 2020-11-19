Несмотря на введение в Украине дополнительных ограничительных мер, в частности карантина выходного дня, в стране до конца 2020 года от коронавируса может умереть от 17 до 33 тыс. человек.

В Киевской школе экономики (KSE) смоделировали три сценария развития событий:

зеленый — прогнозируется 17 тыс. смертей, этот сценарий наиболее оптимистичный, для его реализации необходимо мгновенное введение полного локдауна;

желтый — 26 тыс. смертей, он возможен при условии, если сработает карантин выходного дня;

черный — 33 тыс. смертей, такое количество смертей будет, если введение карантина не даст результата.

Читайте: В Черновцах от коронавируса умер заслуженный врач Украины Вдовичен

В то же время, согласно прогнозу, максимальная нагрузка на больницы возможна уже в декабре 2020 года.

Смертность от коронавируса в Украине

По статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 19 ноября болезнь унесла жизни 10 369 украинцев.

За сутки — 257 новых летальных случаев.

Показатель суточного прироста вырос по сравнению с началом пандемии.

Источник: KSE