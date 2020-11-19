Украина предлагает созвать внеочередное заседание ТКГ

Украина в Трехсторонней контактной группе обратилась к российской стороне с предложением созвать внеочередное заседание ТКГ.

Темами заседания предлагают разблокирование работы КПВВ и обмен пленными, сообщили в украинской делегации.

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— Мы предлагаем созвать внеочередное заседание Рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, Рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и Рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам и заверяем в своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения разблокирования работы КПВВ и обмена лицами, что взаимно удерживаются, — заявили в пресс-службе украинской делегации.

Предложение ТКГ

Украинская сторона в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен удерживаемыми до 24 декабря этого года, а именно к Рождеству.

Сейчас идет практическая работа по подготовке встречи в нормандском формате на высшем уровне.

Источник: Украинская делегация