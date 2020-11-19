Карантин выходного дня поддерживает 49% украинцев.
Столько же против, свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.
В то же время только 35% ожидают, что в результате реализации проекта распространение коронавируса уменьшится, зато 62% — не согласны с этим.
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85% украинцев знают о том, что правительство ввело карантин выходного дня, 15% — что-то слышали или вообще впервые узнали.
При этом 61% считают нецелесообразным введение жесткого карантина (локдауна), а 36% поддерживают.
Его эффективность оценивают значительно выше, чем карантина выходного дня: 55% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 42% — имеют противоположное мнение.
Поддерживаете введение карантина выходного дня?
Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 15-17 ноября 2020 среди 3 тыс. респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.
Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования — не более 1,8%.
Карантин выходного дня
Карантин выходного дня — это взвешенная альтернатива полному локдауну. Пока его вводить не будут, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 18 ноября.
Результат будет видно через две-три недели. Тогда количество заболевших будет составлять 12-15 тыс. случаев в сутки.
Источник: Рейтинг