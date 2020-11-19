Карантин выходного дня поддерживает 49% украинцев.

Столько же против, свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.

В то же время только 35% ожидают, что в результате реализации проекта распространение коронавируса уменьшится, зато 62% — не согласны с этим.

Читайте: Верховная Рада на карантин не пойдет — Корниенко

85% украинцев знают о том, что правительство ввело карантин выходного дня, 15% — что-то слышали или вообще впервые узнали.

При этом 61% считают нецелесообразным введение жесткого карантина (локдауна), а 36% поддерживают.

Его эффективность оценивают значительно выше, чем карантина выходного дня: 55% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 42% — имеют противоположное мнение.

Поддерживаете введение карантина выходного дня? Да, это поможет разорвать цепь передачи Covid-19

Этого мало, нужен полный локдаун

Нет, малый бизнес не выдержит ограничений

Мне все равно Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 15-17 ноября 2020 среди 3 тыс. респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования — не более 1,8%.

Карантин выходного дня

Карантин выходного дня — это взвешенная альтернатива полному локдауну. Пока его вводить не будут, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 18 ноября.

Результат будет видно через две-три недели. Тогда количество заболевших будет составлять 12-15 тыс. случаев в сутки.

Источник: Рейтинг