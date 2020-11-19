В Украине могут ввести гарантированные алименты и увеличить минимальные выплаты

Профильный комитет парламента рекомендовал Раде принять законопроект №3881, который предусматривает увеличение минимального размера алиментов с 30% до 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Также нардепы поддержали идею ввести на уровне 50% прожиточного минимума минимальный гарантированный размер временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от обязанности содержать ребенка.

Кроме того, комитет рекомендовал принять законопроект №3577, который предусматривает урегулирование вопроса права сирот и детей, лишенных родительской опеки, на внеочередное получение жилья и обеспечение их социальным жильем, в том числе после достижения ими 23 лет.

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В сентябре этого года Верховная Рада приняла закон об индексации размера алиментов, определенных судом в твердой денежной форме.

Он предусматривает, что индексация будет проводиться ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.