Украина готовится подписать соглашение касательно поставки вакцины против коронавируса в рамках инициативы COVAX.
До 27 ноября страна подпишет техническую составляющую, а до 7 декабря должны быть окончательно согласованы условия сотрудничества.
— Планируется, что Украина будет получать будущую вакцину против коронавируса несколькими траншами. Объем первого транша, предоставленного COVAX, составит около 1,2 млн доз, — отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
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По словам главы ведомства, первыми вакцинировать будут украинцев, которые находятся в группе риска, в частности работников здравоохранения.
Вакцина против коронавируса
В США надеются до конца года подготовить и распространить около 40 млн доз вакцины против коронавируса.
Речь идет о веществах, изготовленных компаниями Pfizer и BioNTech, а также Moderna, ранее разработчики сообщили об их эффективности.
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