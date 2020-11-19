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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Вакцина против Covid-19 придет в несколько траншей: кто первым получит прививки

Украина готовится подписать соглашение касательно поставки вакцины против коронавируса в рамках инициативы COVAX.

До 27 ноября страна подпишет техническую составляющую, а до 7 декабря должны быть окончательно согласованы условия сотрудничества.

— Планируется, что Украина будет получать будущую вакцину против коронавируса несколькими траншами. Объем первого транша, предоставленного COVAX, составит около 1,2 млн доз, — отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По словам главы ведомства, первыми вакцинировать будут украинцев, которые находятся в группе риска, в частности работников здравоохранения.

Вакцина против коронавируса

В США надеются до конца года подготовить и распространить около 40 млн доз вакцины против коронавируса.

Речь идет о веществах, изготовленных компаниями Pfizer и BioNTech, а также Moderna, ранее разработчики сообщили об их эффективности.

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Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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