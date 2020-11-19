Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирус на 19 ноября 2020

Владимир Зеленский подписал закон об административной ответственности за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты. Сумма штрафа за такое нарушение будет колебаться от 170 до 255 грн

75% украинцев поддерживают введение штрафов за отсутствие маски в общественных местах и ​​транспорте. Выступают против 24% респондентов, свидетельствуют данные социологической группы Рейтинг.

83% украинцев заявили, что часто одевают защитную маску, 14% — редко, 3% — почти никогда. Часто дезинфицируют руки 70% респондентов, 23% — иногда, 6% — никогда.

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Карантин выходного дня

Несмотря на предыдущие попытки отменить ограничения, в Ивано-Франковске будет действовать карантин выходного дня в субботу и воскресенье, 21 и 22 ноября.

— В субботу и воскресенье, к сожалению, будет карантин выходного дня. Правительство не учитывает решения местных органов власти, трактует их по-своему. По моему убеждению, этот карантин выходного дня ничего не дает, ведь говорить о серьезных последствиях нельзя, потому что пять дней мы работаем в обычном режиме, а два дня не работаем, — отметил Марцинкив.

Коронавирус в мире

По данным Университета Джона Хопкинса, количество случаев инфицирования коронавирусом по состоянию на 19 ноября во всем мире достигло 56 187 563.

Общее количество погибших во всем мире достигло 1 348 600 человек. Эпицентром вируса остаются США, где было подтверждено 11 525 540 случаев Covid-19.

По количеству случаев коронавируса за США следуют Индия (8 912 907), Бразилия (5 945 849), Франция (2 115 717) и Россия (1 975 629).

Украина находится на 17 месте по числу заражений в мире (586 522 случаев коронавируса по состоянию на 18 ноября).

Также пандемия коронавируса может привести к появлению потерянного поколения детей. Такое заявление сделал Детский фонд ООН (UNISEF). По словам специалистов, главное влияние на детей влечет за собой не Covid-19, а закрытые учреждения, ухудшение учебного процесса, а также стремительный рост бедности.

Коронавирус в Украине

19 ноября коронавирус подтвердили еще у 13 357 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 583 510. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.

Полностью преодолели болезнь и выздоровели 266 479 украинцев, за сутки их количество увеличилось еще на 7 400 людей. Госпитализировали за сутки 1 531 пациента.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 10 369 больных, за сутки зафиксировали 257 новых летальных случаев.

Половина украинцев поддерживает карантин

Карантин выходного дня поддерживает 49% украинцев. Столько же против, свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.

В то же время только 35% ожидают, что в результате реализации проекта распространения коронавируса уменьшится, зато 62% — не согласны с этим.