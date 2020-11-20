Местные выборы в Ужгороде: разоблачена схема подкупа избирателей

Сотрудники Службы безопасности Украины на Закарпатье разоблачили схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность мэра Ужгорода.

Житель Ужгорода организовал подкуп избирателей, привлекая главу правления одного из ОСМД для сбора подписей граждан, которые согласились продать свой голос за 500 грн.

Правоохранители задержали мужчину во время передачи 12 тыс. грн — за такую ​​сумму он гарантировал кандидату 24 голоса на выборах.















12 тыс. грн за 24 голоса: в Ужгороде разоблачили схему подкупа избирателей / 4 фотографии

Читайте: Днепр, Львов, Ужгород и еще восемь городов 22 ноября будут выбирать мэров

Сейчас устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Второй тур голосования на местных выборах состоится 22 ноября. За кресло мэра Ужгорода будут соревноваться действующий мэр Богдан Андреев и кандидат от Слуги народа Виктор Щадей.