Нидерланды хотят разминировать украинские территории на Донбассе. Правительство страны 11 ноября выделило €4 млн на гуманитарное разминирование Украины.

Посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол рассказал Фактам ICTV, что разминирование на востоке Украины будет осуществлять неправительственная организация The HALO Trust. Они будут действовать в соответствии с новой правительственной программой против мин и кассетных боеприпасов на 2020-2024 годы, глобальной целью которой является Мир без мин до 2025 года.

— Жизнь человека — это самая большая ценность. Нидерланды давно поддерживают гуманитарное разминирование в Украине. Мы хотим нормализовать жизнь на этих территориях и сделать мир без мин, — сказал Йеннес где Мол.

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Посол отметил, что такая программа правительства будет действовать четыре года. Она также работает в Афганистане, Ираке, Иране, Ливии, Сирии, Йемене и Украине. Уже более пяти лет над разминированием работают британские организации, они очистили территорию в тысячу футбольных полей. Нидерланды добавили €4 млн Украине, чтобы работа над обезвреживанием мин продолжалась.

— Я был в Новолуганске и видел на поле большое количество различных мин. Их цель — уничтожить человечество, — добавил посол.

Йеннес где Мол отметил, если эти территории не очистить, то туда невозможно будет вернуться. Дети в опасности, ведь на востоке учебные заведения находятся на расстоянии 150 м от поля с минами.

Он добавил, что в результате взрывов мин, на Донбассе погибли более 750 человек, из них 27 детей.

Разминирование на Донбассе

В сентябре этого года Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию на Донбассе в будущем. Они согласовали координаты 19 приоритетных участков разминирования.