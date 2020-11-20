По данным исследования Правительственной медицинской службы Великобритании Public Health England, большинство людей инфицируются коронавирусной болезнью во время похода в супермаркет.

Эксперты проанализировали цепочку заражений почти 130 тыс. человек, которые подхватили болезнь в период с 9 по 15 ноября.

Выяснилось, что 26,7% инфицированных находились в том же месте, что и как минимум еще один человек из цепочки.

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В результате исследования, эксперты составили список мест, где инфицированные были чаще всего и выяснили, что почти каждый пятый случай (18,3%) приходится на продуктовый магазин или рабочее место.

За ними следуют старшие классы школ (12,7%), младшие классы (10,1%) и больницы (3,6%).

Украинцы поддерживают карантин

Карантин выходного дня поддерживает 49% украинцев. Столько же против, свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.

В то же время только 35% ожидают, что в результате реализации проекта распространения коронавируса уменьшится, зато 62% — не согласны с этим.