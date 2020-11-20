Вскоре оргкомитет по подготовке и проведению конкурса на большой Государственный Герб Украины предоставит свои рекомендации Верховной Раде.

Об этом заявил директор Института национальной памяти Антон Дробович.

По его словам, специалисты выбрали лучшее предложение из 120 вариантов.

— Но я вам хочу сказать, что в ближайшее время оргкомитет передаст рекомендации правительству, и для многих людей эти рекомендации будут большим сюрпризом. Будут еще рекомендации по большому Гербу. Рекомендую следить за новостями, они будут интересными. Эти рекомендации многих успокоят, — заверил Дробович.

Читайте: Должен быть украинец с пивом: реакция сети и фотожабы на рисунок большого Герба

Лучший эскиз большого Герба Украины

Лучший, по мнению жюри, эскиз большого Государственного Герба Украины нарисовал Алексей Кохан.

Однако эскиз-победитель уже собрал много критики в свой адрес.