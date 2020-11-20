С 2014 года в Украине ежегодно отмечают День достоинства и свободы, учрежденный в честь двух событий — Оранжевой революции и Революции достоинства.

В этот день обычно вспоминают начало революций и события тех дней.

Оранжевая революция началась из-за фальсификации на выборах, а Революции достоинства дали начало действия четвертого президента Украины Виктора Януковича, который пошел против воли народа.

Факты ICTV рассказывают, как переживали дни революций их участники и не исчезла ли энергия Майдана.

Недавние, но такие далекие

Казалось бы, с начала Революции достоинства прошло не так много времени. 21 ноября 2013 года правительство премьер-министра Николая Азарова сорвало подписание договора о евроинтеграции, из-за чего на площадь начали выходить первые люди.

Преимущественно это была молодежь. 23-летний Александр Светлицкий, как и многие другие молодые люди, выходил на майдан Независимости не только потому, что хотел настоящих изменений в стране.

— Выходил сначала “за компанию”, потом против того, что устроил режим Януковича, но это было эпизодически. Больше времени начал этому уделять в начале января. “Сгорел” Майдан, и начались “явные” расстрелы, — вспоминает те дни Александр.

Все могло и завершиться через несколько недель, если бы не радикальное решение четвертого президента 30 ноября. Когда на Майдане осталось несколько сотен человек, его окружили бойцы спецподразделения Беркут и начали силовой разгон.

Доставалось не только людям, которые отстаивали свои права, но и журналистам и фотографам. В общем, всем, кто попадал под горячую руку. И все это якобы ради того, чтобы на главной площади Киева поставили елку.

В тот же день в столице начали появляться листовки с призывом выходить на Майдан не только за европейское будущее страны, но и для открытого противостояния режиму Януковича.

— Когда люди выходили за евроинтеграцию, я оставался в стороне, поскольку был очень далек от этого. После того, как разогнали студентов, что-то изменилось в сознании. Для меня это было беззаконием со стороны властей. Мой Майдан начался 1 декабря 2013 года, когда люди вышли на вече. Тогда я увидел, как много украинцев против того беспредела, который происходил в государстве, — рассказывает участник Революции достоинства Георгий.

Украина встретила Новый год в противостоянии власти, которая не хотела слышать собственный народ, игнорировала миллионы голосов на Майдане.

Несмотря на то, что власти изображали протестующих как радикально настроенных, на площади царила дружеская атмосфера.

Георгий, который попал на Майдан в 20 лет, прекрасно помнит атмосферу, которая царила там в конце 2013 года.

С первых дней там чувствовалась поддержка. Можно было довериться любому из тех, кто выходил за европейское будущее Украины.

— Тебя питала та сила, которая была в воздухе, ты дышал ею. Будто вы все — братья, которые стоят за одну идею. Здесь люди, которые тебя не предадут и будут поддерживать в любой ситуации… Когда я приходил на Майдан после университета, а там раздавали напитки, еду, стояли палатки. Люди были готовы стоять до победного, — вспоминает Георгий.

Но мирно урегулировать ситуацию тогдашняя власть не хотела. В середине января 2014 года начались силовые противостояния митингующих с силовиками, которые с каждым днем ​​становились все жестче.

Дошло до того, что против обычных граждан применили БТР.

А потом и огнестрельное оружие. Погибшие во время Революции достоинства стали известны как Небесная сотня. Фактически, только после первых смертей люди поняли, что отступать больше некуда.

— Вначале не испытывал таких серьезных настроений, лично меня сильно отталкивала политичность, лозунги, вроде Юле — Волю. Готовность, как по мне, у людей появилась после первых убитых, особенно после расстрелов. Вот тогда уже отступать было некуда, — рассказывает Александр.

Завершение истории все прекрасно помнят — бегство Януковича и членов его правительства за границу и избрание нового президента.

Угасшее оранжевое

На фоне Революции достоинства многие забывают об Оранжевой революции, участники которой выступали против фальсификации выборов президента.

Акция началась 22 ноября 2004 года, после объявления Центральной избирательной комиссией предварительных результатов выборов главы государства, на которых якобы победил Виктор Янукович.

Сторонники кандидата Виктора Ющенко заявили о фальсификации на выборах и вышли на Майдан, чтобы восстановить справедливость.

Люди приходили туда, как на праздник. В палатках люди рассказывали свои истории. А иногда можно было увидеть обернутый оранжевой символикой автомобиль, возле которого стоит седой мужчина с плакатом в поддержку Ющенко и улыбается, будто сегодня самый счастливый день его жизни.

В ноябре 2004 года Максим Нечипоренко попал на майдан Независимости случайно, но довольно быстро стал значительной частью движения.

— Мы ехали с друзьями в баню, потом приехали на Майдан. Я начал интересоваться, кто здесь главный, кто всем управляет. Как выяснилось — никто. Поэтому я взял на себя инициативу. Тогда было очень много встреч, переговоров с силовиками, — вспоминает Максим.

Атмосфера во время Оранжевой революции также была уникальной. Способа передать ее не было.

Если кто-то хотел узнать, каково это — стать частью революции, ему нужно было выйти на майдан Независимости и побыть там хотя бы несколько часов. И тогда его краски переставали отдавать исключительно ярким оттенком оранжевого.

— Чтобы понять особенность Майдана, нужно там побыть. Меняется отношение к окружающим. Когда мы узнали о назначении третьего тура выборов, было ликование, значительный эмоциональный подъем. Но главное — наконец стало понятно, что не будет силового противостояния, — говорит Максим.

Людям удалось добиться так называемого третьего тура президентских выборов, который назначил Верховный суд. Его результатом стала победа Виктора Ющенко.

Обе революции стали победой демократии и народа в борьбе за свободный выбор. Но с течением времени мы видим, как те ценности, за которые стояли на Майдане, растворяются.

Вечные ценности

Одним из первых, кто начал говорить о потере ценностей Майдана, стал экс-политзаключенный РФ Олег Сенцов. Пожалуй, самым запоминающимся стало его выступление на Форуме Единства в Мариуполе.

— Я хорошо помню, как было тогда. Зимой. Когда мы общались друг с другом вежливо, корректно, открыто и честно. Это помогало мне все пять лет. Я знал, ради чего я рисковал всем в Крыму, я знал, ради чего сижу. Я знал, для чего я это делаю. Это помогало. Приехав и увидев, что происходит в нашем обществе, я увидел, к моему большому сожалению, что мы все это потеряли… Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти. Мы очень агрессивны друг к другу, раздроблены, нетерпимы к любому мнению, — сказал бывший узник Кремля.

Конечно, за семь лет в Украине многое изменилось к лучшему. Однако возвращается и равнодушие ко всему и всем вокруг, которое царило в стране в течение многих лет независимости.

Во время Революции достоинства мы были едины, но сейчас все, что нас объединяло — будто исчезло. И теперь лишь небольшое количество людей вспоминает о событиях тех дней 21 ноября.

— Частично, к сожалению, потеряли (ценности, — Ред.). Политики многое дискредитировали, а у основной массы народа короткая память. Люди, к сожалению, думают не головой, а лозунгами, которые им забрасывают политики, и поэтому разделяются, — рассказывает Александр.

Но далеко не для всех ценности Майдана исчезли с течением времени. Да, возможно, они “растворились” на общем фоне, но их можно и до сих пор почувствовать.

Если бы не они, то и российские войска могли стоять не только в Донецкой и Луганской областях.

— Есть много причин думать, что ценности Майдана исчезли, ведь во власти появляются силы, против которых боролись. Мне кажется, пока есть люди, которые готовы стоять за справедливость, их жертвы не будут забыты. Я уверен, что ценности Майдана не потеряны. Но нам постоянно нужно напоминать себе, что люди жертвовали своей жизнью и жертвуют ею сейчас на фронте, — говорит Георгий.

И Максим считает, что дух Майдана у украинцев не отобрать.

Каждый раз, когда будут посягать на свободу, не важно, будут ли это враги из-за границы, или враги, которые живут в Украине, против них будут бороться.

— В Украине подняли цену на топливо на 5 грн — всем безразлично. Но когда речь идет об ущемлении свободы, тогда украинцы восстают. Дух Майдана никогда не исчезнет, ​​ведь выросло поколение украинцев, которые не будут мириться с беззаконием, — подытоживает Максим.

То, за что мы боролись, нужно вспоминать каждый год. Ведь именно революции привели нас к тому пути, которым Украина идет уже почти семь лет.

Хотя политика и стала больше разграничивать людей, не стоит забывать о том, что нас всегда объединяло.

Мы — украинцы. Да, с разными взглядами, предпочтениями повседневными и политическими, но равны в желании быть независимыми.

Телеканал ICTV снял фильм Революция достоинства о событиях Майдана. В этой ленте известные люди, которые не связаны с политикой, выражают свои мнения относительно событий 2014 года.

В фильме-расследовании Черные тени Майдана телеканал ICTV воспроизвел полную хронологию событий 20 февраля, когда за сутки были убиты 49 мирных демонстрантов. Обнаружены новые подробности и неоспоримые факты расстрела Небесной сотни, которые позволяют критически оценить версии и ответить на главный вопрос: кто и чьими руками сделал это страшное убийство.