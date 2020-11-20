День достоинства и свободы украинцы ежегодно отмечают 21 ноября. Установили его в честь двух революций, которые произошли в Украине в 2004 и 2013 годах.

История праздника

Отмечают День достоинства и свободы в Украине с 2014 года, после того как появился соответствующий указ президента. Однако все началось еще с Оранжевой революции 2004 года.

Тогда, используя фальсификации во время голосования на выборах президента, Виктор Янукович якобы опередил Виктора Ющенко. Недовольные украинцы вышли на майдан Независимости, где отстояли свою позицию и добились повторных выборов.

Через год, в ноябре 2005-го, третий президент Украины Виктор Ющенко учредил День свободы. Но его преемник Виктор Янукович отменил праздник и объединил его с Днем соборности.

Второй раз на Майдан украинцы вышли через девять лет — в ноябре 2013-го. Тогда власти заявили, что прекращают курс на евроинтеграцию и отменяют процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Вечером 21 ноября на майдане Независимости в Киеве начали собираться недовольные украинцы. В ночь на 30 ноября силовики разогнали активистов, применяя силу. Тогда протесты превратились в антиправительственные и стали более масштабными.

Революция достоинства длилась в Украине несколько месяцев, но ее пиком стали 18-20 февраля, когда подожгли Дом профсоюзов и убили многих евромайдановцев, которых позже назовут Небесной сотней. А потом был побег Януковича из Украины, российская агрессия на Донбассе и аннексия Крыма.

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Хотя сегодня День достоинства и свободы имеет статус государственного праздника, он не является выходным. Но в этот день к памятникам погибшим участникам Революции достоинства приносят цветы, устраивают тематические выставки, флешмобы и акции, служат молебен в память о Небесной сотне.

Ведь День достоинства и свободы был установлен, чтобы донести до следующих поколений информацию о судьбоносных событиях в Украине и отдать дань уважения мужеству граждан, которые стали на защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, национальных интересов Украины и ее европейского выбора.

Интересные факты о празднике

Оранжевая революция и Революция достоинства начинались с недовольством действиями Виктора Януковича. Только в 2004 году украинцы требовали повторных выборов, а в 2013-м — поддержать евроинтеграцию.

Обе революции, следствием которых стала смена власти, начались примерно в одинаковых числах ноября.

На первый Евромайдан пришли около 1,5 тыс. человек, а уже 24 ноября собрались более 100 тыс. сторонников евроинтеграции.

Помогают сохранять память о судьбоносных для страны событиях не только праздничные дни, но и киноленты. Фильм телеканала ICTV Революция достоинства стал первой попыткой проанализировать события нескольких месяцев в истории Украины, когда украинский народ встал на защиту своих интересов.

В этой ленте известные люди, которые не связаны с политикой, рассказывают о событиях Революции достоинства.

Еще одно расследование канала ICTV — фильм Черные тени Майдана о расстреле Небесной сотни. Тогда за сутки 20 февраля было убито 49 мирных демонстрантов. Следствие о гибели людей до сих пор не завершено, заказчики не установлены, а исполнители — не наказаны.

В фильме была воссоздана вся хронология событий, выявлены новые подробности и неоспоримые факты расстрела Небесной сотни.