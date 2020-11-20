20 ноября доллар в Украине продолжает расти. В пятницу НБУ установил курс на уровне 28,2572 грн/$1, в четверг он был 28,13 грн/$1.

Евро после незначительного падения также вырос, курс 20 ноября — 33,4353 грн/€1, 19 числа — 33,3608 грн/€1.

Польский злотый и российский рубль также немного прибавили в цене.

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Курс валют от НБУ на 20 ноября:

$1 — 28,2572 грн;

€1 — 33,4353 грн;

1 польский злотый — 7,4758 грн;

10 российских рублей — 3,7024 грн.

Курс доллара в Украине в ноябре

По прогнозам экспертов, хотя курс доллара в Украине постоянно колеблется, однако значительного роста до конца года наблюдаться не будет.

Американская валюта не будет стоить дороже 29 грн.

Каким будет курс доллара в Украине в ноябре, читайте в материале на сайте Факты ICTV.