Чтобы узнать самое главное среди новостей о коронавирусе за сегодня, 20 ноября, достаточно за одну минуту прочитать этот материал.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Сегодня в стране последний день, когда людей без правильно одетой маски в общественном месте или транспорте штрафовать не будут.

В то же время в Украине снова антирекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса – стало известно о заражении 14 575 человек.

Кабинет министров планирует заменить карантин выходного дня полным локдауном уже в декабре.

Варианта два: пессимистический — с 10-15 декабря, оптимистический — с 20-25 декабря на несколько недель.

Минздрав обновил списки красных и зеленых стран, которые состовляются по количеству активных случаев коронавируса.

Дополнительно к той вакцине, которую Украина получит по механизму Covax, будет закуплено препарата для вакцинации 20 млн населения страны, сообщили в Минздраве.

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Ситуация с коронавирусом в мире

Компании Pfizer и BioNTech заявили, что сегодня будут требовать разрешения на экстренное использование своей вакцины против коронавируса в Управлении по продовольствию и медикаментам США.

Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает, что вакцина против коронавируса будет утверждена в Европе в декабре или “очень скоро после Нового года”.

Россия сообщила о новом антирекорде ежедневных заражений коронавирусом в пятницу, заявив о 24 318 новых случаях.

Наибольший ежедневный прирост зафиксировала и Германия — за минувшие сутки стало известно о 23 648 новых случаях инфицирования коронавирусом в этой стране.

С сегодняшнего дня рестораны и бары Швеции больше не смогут подавать алкоголь после 22.00 в связи с распространением коронавируса.

Подробную статистику коронавируса в мире можно найти в материале Фактов ICTV.