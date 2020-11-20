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Факты / Украина
Віталій Плахта |

Больных с Covid-19 начнут госпитализировать в санатории – Офис президента

Если в больницах закончатся койко-места для пациентов с Covid-19, местные власти должны подключить под эти нужды санатории.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и объяснил, что перепрофилировать санатории дешевле всего.

— В некоторых регионах действительно больницы перепрофилировать невозможно, — сказал он.

Второй вариант, который местные власти должны рассмотреть, если нет санаториев – это спортзалы и другие помещения, добавил Тимошенко.

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Увеличение количества коек в каждой больнице

На совещании с участием президента и премьер-министра было принято решение об увеличении в два раза количества койко-мест под больных Covid-19 – до 100 тыс.

Каждую неделю в Украине больницы доходят “до порога” и просят разрешение на перепрофилирование для лечения пациентов с коронавирусом.

— Минздрав отправляет, договор с Национальной службой здоровья, меняется логистика скорых помощей, — рассказал Тимошенко.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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