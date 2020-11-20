Должен быть украинец с пивом: реакция сети и фотожабы на рисунок Большого Герба

Украинцы в сети высказывают мнения относительно победителя конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба страны.
Пока эскиз герба собрал лишь много критики в свой адрес.
Бизнесмен и бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, группа которого также принимала участие в конкурсе, считает, что на гербе не должно быть религиозных символов вроде архангела, представленного на эскизе-победителе. А вот зашифровка в изображении кода 0101010101000001, что в переводе с бинарного кода означает UA — хорошая идея, считает Дубилет.
Как объяснило жюри конкурса, эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского Государства Владимира Великого, то есть малый Государственный Герб.
Впрочем, народные юмористы считают, что на гербе должны быть другие изображения, которые характеризуют жизнь в Украине.
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Кто автор эскиза
Лучший, по мнению жюри, эскиз Большого государственного герба Украины нарисовал Алексей Кохан.
Теперь Минюст должен подготовить проект закона Украины О государственных символах, чтобы Верховная Рада могла его проголосовать.