Украинцы в сети высказывают мнения относительно победителя конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба страны.

Пока эскиз герба собрал лишь много критики в свой адрес.

Бизнесмен и бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, группа которого также принимала участие в конкурсе, считает, что на гербе не должно быть религиозных символов вроде архангела, представленного на эскизе-победителе. А вот зашифровка в изображении кода 0101010101000001, что в переводе с бинарного кода означает UA — хорошая идея, считает Дубилет.

Как объяснило жюри конкурса, эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского Государства Владимира Великого, то есть малый Государственный Герб.

Впрочем, народные юмористы считают, что на гербе должны быть другие изображения, которые характеризуют жизнь в Украине.

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Должен быть украинец с пивом: реакция сети и фотожабы на рисунок Большого Герба / 10 фотографий

Кто автор эскиза

Лучший, по мнению жюри, эскиз Большого государственного герба Украины нарисовал Алексей Кохан.

Теперь Минюст должен подготовить проект закона Украины О государственных символах, чтобы Верховная Рада могла его проголосовать.