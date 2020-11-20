Из-за приближения ряда крупных религиозных праздников, католического и православного Рождества, Крещения, в Украине могут пересмотреть карантинные нормы касательно посещения церквей и храмов в декабре 2020 года и январе 2021-го.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Речь идет об ограничении количества людей в религиозных помещениях на метр квадратный.

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В то же время в Минздраве надеются на понимание и сотрудничество представителей религиозных организаций.

Карантин в Украине

Из-за ухудшения эпидситуации в Украине и увеличения количества больных коронавирусом в стране ввели карантин выходного дня.

Однако эти меры могут быть не последними. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что правительство готовится ввести в стране полный локдаун.

Государство могут закрыть на несколько недель уже в декабре. Подробнее о введении локдауна в Украине читайте на Фактах ICTV.