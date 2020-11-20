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Факты / Украина / Общество
Оксана Доротюк |

Не платят зарплату с августа: в Луцке медики психбольницы вышли на акцию протеста

В Луцке медики Волынской областной психиатрической больницы вышли на акции протеста из-за невыплаты заработных плат с августа этого года.

Около 30 работников медучреждения перекрыли дорогу с плакатами в руках: На какие средства кормить наших детей? Не выплачивать зарплату — преступление.

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По словам главного врача, общий долг по заработным платам составляет почти 10 млн грн, а Национальная служба здоровья Украины финансирует медицинское учреждение только на 36% от общих потребностей.

Исполняющая обязанности директора Волынской областной психиатрической больницы Людмила Юрко сообщила, что на государственном уровне на втором этапе медицинской реформы не были учтены медицинские учреждения социальной направленности.

— Волынская больница — это то учреждение, которое не может само на себя заработать средства, поскольку там находятся больные с длительным сроком лечения, — отметила Юрко.

Медики, которые вышли на протесты, утверждают, что никто не дает никаких гарантий, выплатят ли заработную плату за последние три месяца.

  • протести медиків у луцьку
  • протести медиків у луцьку
  • протести медиків у луцьку
  • протести медиків у луцьку
  • протести медиків у луцьку
  • протести медиків у луцьку
  • протести медиків у луцьку
  • протести медиків у луцьку
  • протести медиків у луцьку
  • протести медиків у луцьку
Не платят зарплату с августа: в Луцке медики психбольницы вышли на акцию протеста / 5 фотографий

Зарплата медиков

Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября 2020 года сообщил, что в 2021 году зарплаты медиков значительно возрастут. Согласно плану Минздрава, минимально врач будет зарабатывать 20-25 тыс. грн.

Медицинские сестры будут зарабатывать 15 тыс. грн, а младший медицинский персонал — до 10-12 тыс. грн.

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