Недопустимо: в Ровно женщине взяли мазок на Covid-19 из окна поликлиники

В Ровно в одной из поликлиник женщине взяли мазок для ПРЛ-теста из окна.
В сети опубликовано видео, на котором видно женщину, которая стоит под окном медучреждения и чего-то ждет.
Через некоторое время медик в халате через окно берет у нее мазок.
Главный санитарный врач Ровенской Роман Сафонов подтвердил, что видео снято в Центре первичной медико-санитарной помощи Северный.
По его словам, там сейчас работает временный пункт забора, чтобы разгрузить основную очередь.
— С эпидемиологической стороны пребывание больных на свежем воздухе является обоснованным. Однако для того, чтобы брать анализы, должно быть специально оборудовано окно. То, что происходило в центре, неприемлемо, — заявил Сафонов.
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Фейковая история об отце, который отдал кислород сыну
Недавно сеть облетела история о том, что в Белой Церкви из-за нехватки кислородных концентраторов в больнице умер мужчина, отдавший своему сыну свою дневную норму кислорода.
На следующий день министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что история не подтвердилась, а в указанной больнице есть все необходимое для приема пациентов.
Источник: Рівне Вечірнє