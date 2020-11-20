Недопустимо: в Ровно женщине взяли мазок на Covid-19 из окна поликлиники

В Ровно в одной из поликлиник женщине взяли мазок для ПРЛ-теста из окна.

В сети опубликовано видео, на котором видно женщину, которая стоит под окном медучреждения и чего-то ждет.

Через некоторое время медик в халате через окно берет у нее мазок.

Главный санитарный врач Ровенской Роман Сафонов подтвердил, что видео снято в Центре первичной медико-санитарной помощи Северный.

По его словам, там сейчас работает временный пункт забора, чтобы разгрузить основную очередь.

— С эпидемиологической стороны пребывание больных на свежем воздухе является обоснованным. Однако для того, чтобы брать анализы, должно быть специально оборудовано окно. То, что происходило в центре, неприемлемо, — заявил Сафонов.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rivne 1283 (@rivne_1283)

Фейковая история об отце, который отдал кислород сыну

Недавно сеть облетела история о том, что в Белой Церкви из-за нехватки кислородных концентраторов в больнице умер мужчина, отдавший своему сыну свою дневную норму кислорода.

На следующий день министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что история не подтвердилась, а в указанной больнице есть все необходимое для приема пациентов.

Источник: Рівне Вечірнє