Пробки в Киеве достигли 8 баллов — где стоит столица (КАРТА)

По состоянию на 17.20 на улицах Киева образовались 8-бальные пробки.

Так, в пробках стоят проспект Валерия Лобановского, улица Соломенская, улица Академика Вильямса, проспект Академика Глушкова, Кольцевая дорога, улица Вадима Гетьмана, улица Новая, проспект Победы, бульвар Тараса Шевченко, улица Елены Телиги, улица Новоконстантиновская, Набережное шоссе, Столичное шоссе, Владимирский спуск, улица Глыбочицкая.

Движение на мосту Метро затруднено в обе стороны.

После моста на левом берегу машины тянутся на Броварском проспекте.











Перед выходными: Киев остановился в 8-балльных пробках (КАРТА) / 3 фотографии

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Причины пробок

Причинами пробок в Киеве часто становятся “умершие” на дорогах авто, которые не справились с ухудшением погодных условий.

Колебания температур, высокая влажность, скользкая дорога, химические реагенты на ней — все это влияет на состояние автомобиля и качество езды.

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