Коронавирус в Украине 20 ноября 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро 20 ноября в Украине выявлено 14 575 случаев инфицирования Covid-19 за сутки. Всего с начала эпидемии коронавируса болезнь подхватили 598 085 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 1 728 человек;
- летальных случаев — 229;
- выздоровели — 7 845 человек;
- осуществлено тестирований — 70 752 (в том числе методом ПЦР — 45 957, методом ИФА — 24 795).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 598 085 человек;
- выздоровели — 274 324 человека;
- летальных исходов — 10 598;
- проведено ПЦР-тестов — 4 108 825.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 56594 случая;
- Винницкая область — 14 857 случаев;
- Волынская область — 20 651 случай;
- Днепропетровская область — 26202 случая;
- Донецкая область — 19 223 случая;
- Житомирская область — 25 111 случаев;
- Закарпатская область — 20 827 случаев;
- Запорожская область — 22 225 случаев;
- Ивано-Франковская область — 30 684 случая;
- Киевская область — 28 427 случаев;
- Кировоградская область — 4 052 случая;
- Луганская область — 5 474 случая;
- Львовская область — 39 916 случаев;
- Николаевская область — 14 181 случай;
- Одесская область — 36 053 случая;
- Полтавская область — 17 403 случая;
- Ровенская область — 27 054 случая;
- Сумская область — 20 872 случая;
- Тернопольская область — 24 843 случая;
- Харьковская область — 50 252 случая;
- Херсонская область — 8155 случаев;
- Хмельницкая область — 25 290 случаев;
- Черкасская область — 16 437 случаев;
- Черновицкая область — 30143 случая;
- Черниговская область — 13 159 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Коронавирус 19 ноября
19 ноября коронавирус в Украине подтвердили еще у 13 357 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 583 510. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.
Полностью преодолели болезнь и выздоровели 266 479 украинцев, за сутки их количество увеличилось еще на 7 400 людей. Госпитализировали за сутки 1 531 пациента.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 10 369 больных, за сутки зафиксировали 257 новых летальных случаев.