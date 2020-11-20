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Софія Телішевська |

Рекордный прирост: в Украине почти 600 тыс. больных Covid-19

По состоянию на утро 20 ноября в Украине выявлено 14 575 случаев инфицирования Covid-19 за сутки. Всего с начала эпидемии коронавируса болезнь подхватили 598 085 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано — 1 728 человек;
  • летальных случаев — 229;
  • выздоровели — 7 845 человек;
  • осуществлено тестирований — 70 752 (в том числе методом ПЦР — 45 957, методом ИФА — 24 795).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 598 085 человек;
  • выздоровели — 274 324 человека;
  • летальных исходов — 10 598;
  • проведено ПЦР-тестов — 4 108 825.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Коронавирус в Украине 20 ноября 2020: оперативная статистика МОЗ

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев — 56594 случая;
  • Винницкая область — 14 857 случаев;
  • Волынская область — 20 651 случай;
  • Днепропетровская область — 26202 случая;
  • Донецкая область — 19 223 случая;
  • Житомирская область — 25 111 случаев;
  • Закарпатская область — 20 827 случаев;
  • Запорожская область — 22 225 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 30 684 случая;
  • Киевская область — 28 427 случаев;
  • Кировоградская область — 4 052 случая;
  • Луганская область — 5 474 случая;
  • Львовская область — 39 916 случаев;
  • Николаевская область — 14 181 случай;
  • Одесская область — 36 053 случая;
  • Полтавская область — 17 403 случая;
  • Ровенская область — 27 054 случая;
  • Сумская область — 20 872 случая;
  • Тернопольская область — 24 843 случая;
  • Харьковская область — 50 252 случая;
  • Херсонская область — 8155 случаев;
  • Хмельницкая область — 25 290 случаев;
  • Черкасская область — 16 437 случаев;
  • Черновицкая область — 30143 случая;
  • Черниговская область — 13 159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Коронавирус 19 ноября

19 ноября коронавирус в Украине подтвердили еще у 13 357 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 583 510. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.

Полностью преодолели болезнь и выздоровели 266 479 украинцев, за сутки их количество увеличилось еще на 7 400 людей. Госпитализировали за сутки 1 531 пациента.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 10 369 больных, за сутки зафиксировали 257 новых летальных случаев.

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