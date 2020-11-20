Коронавирус в Украине 20 ноября 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро 20 ноября в Украине выявлено 14 575 случаев инфицирования Covid-19 за сутки. Всего с начала эпидемии коронавируса болезнь подхватили 598 085 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 1 728 человек;

летальных случаев — 229;

выздоровели — 7 845 человек;

осуществлено тестирований — 70 752 (в том числе методом ПЦР — 45 957, методом ИФА — 24 795).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 598 085 человек;

выздоровели — 274 324 человека;

летальных исходов — 10 598;

проведено ПЦР-тестов — 4 108 825.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 56594 случая;

Винницкая область — 14 857 случаев;

Волынская область — 20 651 случай;

Днепропетровская область — 26202 случая;

Донецкая область — 19 223 случая;

Житомирская область — 25 111 случаев;

Закарпатская область — 20 827 случаев;

Запорожская область — 22 225 случаев;

Ивано-Франковская область — 30 684 случая;

Киевская область — 28 427 случаев;

Кировоградская область — 4 052 случая;

Луганская область — 5 474 случая;

Львовская область — 39 916 случаев;

Николаевская область — 14 181 случай;

Одесская область — 36 053 случая;

Полтавская область — 17 403 случая;

Ровенская область — 27 054 случая;

Сумская область — 20 872 случая;

Тернопольская область — 24 843 случая;

Харьковская область — 50 252 случая;

Херсонская область — 8155 случаев;

Хмельницкая область — 25 290 случаев;

Черкасская область — 16 437 случаев;

Черновицкая область — 30143 случая;

Черниговская область — 13 159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус 19 ноября

19 ноября коронавирус в Украине подтвердили еще у 13 357 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 583 510. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.

Полностью преодолели болезнь и выздоровели 266 479 украинцев, за сутки их количество увеличилось еще на 7 400 людей. Госпитализировали за сутки 1 531 пациента.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 10 369 больных, за сутки зафиксировали 257 новых летальных случаев.