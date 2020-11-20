Глава Минздрава Максим Степанов назвал условие введения жесткого карантина в Украине.
По его словам, это возможно только тогда, когда локдаун будет угрожать медицинской системе страны. Этот сценарий станет реальностью, если несколько дней подряд в государстве будет фиксироваться более 30 тыс. новых больных коронавирусом.
— Если будет угроза полного локдауна медицинской системы, мы будем настаивать на том, что надо вводить жесткий карантин, — отметил Максим Степанов.
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По его словам, в этой ситуации определяющим является количество людей, которых госпитализируют.
Усиление карантина в Украине
В Украине возможно усиление карантина в ближайшее время.
По информации мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, правительство рассматривает вариант введения локдауна уже в декабре на несколько недель.
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Источник: Интерфакс-Украина, Интер