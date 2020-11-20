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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

ТРЦ Киева изменили даты черной пятницы 2020 — где искать скидки

Карантин выходного дня повлиял на даты и сроки проведения в Украине черной пятницы.

Некоторые ТРЦ Киева заявили о новых днях, в которые украинцы смогут порадовать себе покупками.

  • ТРЦ Gulliver — черная пятница продлится с 23 по 27 ноября, в будние работу центра продлят на один час — до 23.00;
  • ТРЦ Проспект и РайON — акционный период длится с 17 ноября, время работы заведений также продлили на час;
  • ТЦ Эпицентр — с 23 до 30 ноября;
  • ТРЦ Ocean Plaza — 27 ноября до 23.00;
  • ТРЦ Dream Town — 27 ноября;
  • ТРЦ Sky Mall — 27 ноября, центр планирует работать до последнего клиента.
  • ТРЦ Lavina Mall и Blockbuster Mall — скидки будут действовать с 23 по 30 ноября.

Читайте: Черная пятница 2020: где искать скидки и как не быть обманутым

Карантин выходного дня в Украине

Из-за ухудшения эпидситуации в Украине ввели карантин выходного дня, который подразумевает запрет на работу ТРЦ с полуночи субботы до полуночи понедельника.

Меры продлятся в стране с 14 до 30 ноября.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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