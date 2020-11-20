За семь лет расследования дел о расстрелах на Майдане вступили в законную силу приговоры в отношении 21 обвиняемого в преступлениях против участников Революции Достоинства.

– Мы тоже считаем, что за 7 лет 21 приговор – это очень мало. То есть вопрос затягивания судебного рассмотрения является очень болезненным, – заявил на пресс-конференции руководитель департамента по расследованию дел Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской.

Он также сообщил, что с начала года по делам Майдана пострадавшими признаны более 2 тыс. человек, 37 – привлечены к уголовной ответственности, из которых – 26 правоохранителей, трое судей и восемь гражданских.

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По его словам, по 27 подозреваемым избрана мера пресечения — содержание под стражей заочно.

Донской подчеркнул, что заочный арест дает основания для международного розыска обвиняемого, напомнив о таких решениях в отношении Виктора Януковича и бывших глав Минобороны и СБУ.

Дело Виктора Януковича

16 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.

Апелляция отменила решение Печерского райсуда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей беглого экс-президента.

Телеканал ICTV еще в марте 2014 года выпустил фильм Революция достоинства – о трех месяцах Евромайдана. Он о том, как восприняли событиях в Украине известные люди, не связанные с политикой.