Церемония конкурса Партнерство ради устойчивого развития 2020 состоится в онлайн-формате

Церемония объявления победителей конкурса Partnership for Sustainability Award (Партнерство ради устойчивого развития) состоится 26 ноября в онлайн-формате.

Кампания Партнерство ради устойчивого развития основана сетью Глобального договора ООН в Украине и имеет целью продвигать Цели устойчивого развития и способствовать партнерству между бизнесом, бизнес-ассоциациями, правительствами, гражданским обществом и академическими учреждениями.

Вручение награды проходит третий год подряд, в этом году впервые — в онлайн-формате.

В 2020 году на конкурс было подано беспрецедентное количество заявок, особенно радует повышение интереса к украинскому проекту со стороны иностранных государств. Участие в конкурсе также принимают компании из Беларуси, Македонии, Польши и Турции.

Представленные категории: Общество, Планета, Мир, Экономическое развитие и Преодоление пандемии COVID-19.

Победителей будут объявлять звезды украинского шоу-бизнеса, представители украинской власти и главного офиса Глобального договора ООН.

Оценивать проекты приглашено международное жюри: директор и руководитель отдела ESG S&P Dow Jones Indices Рид Стедман; исполнительный директор и координатор сети ГД ООН в Кении Джуди Нжино; глава Секретариата ГД ООН в Канаде Айман Чоудхури; исполнительный директор ГД ООН в Швейцарии и Лихтенштейне Антонио Готл; исполнительный директор ГД ООН в ОАЭ Рейчел Панайно.

Также в церемонии примет участие Пол Полман, заместитель председателя ГД ООН, экс-СЕО компании Unilever и экс-глава Всемирного Совета компаний по устойчивому развитию.

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Участие в конкурсе будут принимать частные компании, некоммерческие организации и местные власти, что реализовали или продолжают работу над социальным проектом в партнерстве с представителем другой группы стейкхолдеров.

Награда Партнерство ради устойчивого развития призвана дать моральный толчок руководству и работникам бизнес-компаний, а также правительства, соблюдать в своей деятельности цели устойчивого развития и проводить социальные кампании, которые могут совершенствовать мир уже сегодня.

Лучшие прошлогодние практики вошли в Национальный добровольный обзор, который Украина впервые подала на Политический форум по устойчивому развитию.

Организатором мероприятия Partnership for Sustainability Award является Сеть ГД ООН в Украине. Информационный партнер — медиагруппа StarLightMedia, которая является лидером телесмотрения и участником ГД ООН в Украине.

Регистрация на мероприятие уже открыта.

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